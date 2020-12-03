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Парламент Молдови попередньо схвалив законопроект про статус російської мови

Автор: Роман Тверденко

Парламент Молдови схвалив у першому читанні законопроект про статус російської мови в країні. Також попередньо погоджено повернення на телебачення програм з Росії.

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Про це повідомляє TV8.

Депутати повернули російській мові статус мови міжнаціонального спілкування. Він передбачає надання і переказ інформації, а також відповідь на запити російською мовою за вимогою громадян.

В рамках проекту поправок до Кодексу аудіовізуальних медіа-послуг дозволяється відновлення трансляції інформаційних та аналітичних програм з Росії та "третіх країн, які відповідають положенням концепції і стратегії інформаційної безпеки Молдови". Раніше в Молдові могли транслювати програми тільки з Євросоюзу, США, Канади та інших країн, які ратифікували конвенцію про транскордонне телебачення.

Раніше парламент Молдови урізав повноваження президента країни після перемоги Майї Санду на виборах. Парламент вивів з-під підпорядкування президента Службу інформації і безпеки Молдови.

Нагадаємо, Санду назвала ініціативу парламенту урізати повноваження президента спробою захоплення влади в Молдові. Вона закликала жителів країни вийти на акції протесту через цей законопроект.

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