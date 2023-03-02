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Парламент Молдовы осудил российскую агрессию в Украине

Фото: парламент Молдовы осудил российскую агрессию в Украине (pixabay.com)
Автор: Наталья Кава

Парламент Молдовы на заседании в четверг, 2 марта, одобрил декларацию с осуждением российской агрессии против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Декларация на рассмотрение была внесена еще 24 февраля партией Маи Санда "PAS". Ее поддержали 55 парламентариев.

В документе указано, что Россия совершает неоправданную агрессивную войну против Украины еще с 2014 года. А в 2022 году она переросла в полномасштабное вторжение. Также в декларации отмечается, что российские действия являются военными преступлениями и грубым нарушением принципов международного права.

В Молдове призвали Россию прекратить войну и вывести военных со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

Кроме того, 1 марта, блок коммунистов и социалистов "ПКРМ-ПСРМ" зарегистрировал свой проект декларации "о гарантиях сохранения мира в Молдове", при этом парламентарий Владимир Воронин предложил создать комиссию для наработки общего текста декларации. В ответ на это спикер молдавского парламента предложил коммунистам и социалистам "решиться называть вещи своими именами". В результате – депутаты фракции демонстративно покинули зал парламента и за поддержание декларации Санду голосовали только члены парламентского большинства.

Детальнее о том, что происходит в Молдове и попытки влияния на страну государством-агрессором Россией - читайте в материале РБК-Украина "Русский хаос в Кишиневе. Что происходит в Молдове и есть ли угроза Украине".

Напомним, посол Молдовы в Украине Валериу Киверь заявлял, что выведение российских войск из непризнанного Приднестровья зависит от нескольких факторов, в том числе и от успехов Украины на поле боя.

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