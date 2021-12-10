До парламенту можуть потрапити 9 партій, - "Рейтинг"

Серед парламентських партій найбільшу підтримку має партія "Слуга народу" - 18% серед тих, хто має намір голосувати та визначився з вибором. За "Європейську солідарність" готові віддати голоси 13,7% виборців. ОПЗЖ та "Батьківщина" мають підтримку на рівні 11,4%.

Серед непарламентських політсил "Партію Разумкова "Розумна політика" готові підтримати 7,5% виборців, "Українську стратегію Гройсмана" - 6,2%, "Сила і честь" - 6%, "Партію Мураєва "Наші" - 5,2%.

На межі подолання прохідного бар'єра знаходиться партія "УДАР Віталія Кличка", яка за три тижні покращила свої позиції на 0,5% і наразі має підтримку 4,2% та "Радикальна партія Олега Ляшка" з 4%.

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 6-8 листопада 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.