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Парламент Литвы призвал принять Украину в НАТО на саммите в следующем году

Вторник 19 сентября 2023 15:44
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Парламент Литвы призвал принять Украину в НАТО на саммите в следующем году Фото: парламент Литвы призвал принять Украину в НАТО на саммите в следующем году (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сейм Литвы принял резолюцию с призывом к странам НАТО принять Украину в Альянс на саммите, который пройдет в Вашингтоне в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Всего за резолюцию проголосовали 122 члена Сейма из 141.

"Украина является поставщиком безопасности, поэтому ее членство в НАТО укрепит Альянс, будет гораздо более эффективным и будет стоить меньше, чем нынешняя поддержка Украины для самообороны. При полной поддержке Украины практическими средствами, включая политическую поддержку НАТО, было бы правильно пригласить Украину присоединиться к НАТО", - сказано в тексте резолюции.

По словам председателя комитета Сейма по иностранным делам Жигимантаса Павильониса, документ готовили не только литовские депутаты, но и те люди, которые подписали Акт о независимости Литвы.

"Мы надеемся, что то, чего не удалось сделать в Вильнюсе, удастся добиться в Вашингтоне за десять месяцев", - отметил Павильонис.

Он уточнил, что если не закрепить членство Украины в НАТО, то существует угроза "плохого мира" с Россией. Это скажется и на безопасности Литвы.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, в ходе саммита НАТО в Вильнюсе, который состоялся в начале июля, страны-члены договорились изъять требование о выполнении плана действий по членству для Украины.

При этом лидеры стран Альянса все же отказались официально пригласить нашу страну вступить в НАТО.

Стоит заметить, что несколько дней назад президент Литвы Гитанас Науседа выразил надежду, что Украина получит "зеленый свет" для членства в НАТО в 2024 году.

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