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Парламент Литвы призывает на международном уровне признать РФ террористическим государством

Фото: Парламент Литвы призывает на международном уровне признать РФ террористическим государством (wikipedia)
Автор: Дмитрий Браславский

Литва призывает на международном уровне признать РФ террористическим государством, а действующих там членов политических партий включить в санкционные списки ЕС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сейма Литвы и TV3.

За такое решение проголосовали 114 депутатов. Литва призвала ЕС обеспечить выполнение санкционной политики путем предотвращения любого обхода ограничений.

"Мы призываем Европейский Союз и его государства-члены совместно расширить правовую систему ЕС, согласно которой государства признавались бы государствами, поддерживающими терроризм и использующими террористические средства", - заявил депутат Раймундас Лопата.

Депутат Артурас Скарджюс заявил, что Литва берет деньги за транзит газа от РФ, а значит, с этим вопросом нужно разобраться. Правительству Литвы предлагается поставить на международном уровне вопрос о признании России государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм, и вопросом ее ответственности за военные преступления, преступления против человечности или геноцид в Украине.

Вопрос о создании Специального международного уголовного трибунала должен быть поднят и решен как на уровне Европейского союза. В новой резолюции также призыв к правительству добиваться на уровне ЕС привлечения к ответственности за действия террористического государства стороны, то есть партию "Единая Россия", "КПРФ", "ЛДПР", "Справедливая Россия", а их участников следует включить в списки санкций ЕС.

Напомним, что сейм Литвы единогласно одобрил резолюцию о признании российской группы "Вагнера" террористической организацией. Документ поддержали 117 депутатов.

Верховная Рада в годовщину российского вторжения призвала парламенты других стран признать геноцид украинцев, а Россию - государством-спонсором терроризма.

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