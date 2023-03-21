Парламент Литвы призывает на международном уровне признать РФ террористическим государством

За такое решение проголосовали 114 депутатов. Литва призвала ЕС обеспечить выполнение санкционной политики путем предотвращения любого обхода ограничений.

"Мы призываем Европейский Союз и его государства-члены совместно расширить правовую систему ЕС, согласно которой государства признавались бы государствами, поддерживающими терроризм и использующими террористические средства", - заявил депутат Раймундас Лопата.

Депутат Артурас Скарджюс заявил, что Литва берет деньги за транзит газа от РФ, а значит, с этим вопросом нужно разобраться. Правительству Литвы предлагается поставить на международном уровне вопрос о признании России государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм, и вопросом ее ответственности за военные преступления, преступления против человечности или геноцид в Украине.

Вопрос о создании Специального международного уголовного трибунала должен быть поднят и решен как на уровне Европейского союза. В новой резолюции также призыв к правительству добиваться на уровне ЕС привлечения к ответственности за действия террористического государства стороны, то есть партию "Единая Россия", "КПРФ", "ЛДПР", "Справедливая Россия", а их участников следует включить в списки санкций ЕС.