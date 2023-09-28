Парламент Латвии поддержал запрет на деятельность русскоязычных СМИ с 2026 года

Этот проект поддержали 68 парламентариев, против выступили 10 депутатов.

Что этому предшествовало

На прошлой неделе Кабинет министров Эвики Силини на своем первом полноценном заседании за закрытыми дверями утвердил проект концепции национальной безопасности. Позже документ был опубликован. В седьмом разделе концепции фигурирует запрет на деятельность русскоязычных СМИ.

Отмечается, что государство, прекратив финансирование изданий на русском языке, завершит процесс создания единого информационного пространства, в свою очередь, СМИ на русском языке в коммерческих медиа за частные средства и дальше будут присутствовать.

СМИ должны прекратить вещание на русском языке с 1 января 2026 года.

Что еще известно о новой концепции

Концепция является документом планирования политики. Отмечается, что упомянутая информация о контенте общественных СМИ на латышском языке была включена в концепцию по предложению Минкульта.

Предыдущая концепция была разработана и одобрена Сеймом в 2019 году. Она основывается на анализе угрозы государству, проведенном органами госбезопасности, и определенных в нем угрозах и рисках национальной безопасности.

В течение года после утверждения концепции должен быть разработан план нацбезопасности, в который должны быть включены конкретные меры по предотвращению и нейтрализации угрозы государству.

Отношения Латвии и России

13 сентября Эстония, Литва и Латвия объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию автомобили с российскими номерами.

Так, в случае прибытия на границу машины с российской регистрацией, водитель и пассажиры будут вынуждены вернуться в РФ или они смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.

Также полиция Латвии пригрозила штрафовать водителей, на авто которых размещены "потенциально провокационные надписи на русском языке".