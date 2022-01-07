Парламент Киргизії з другої спроби схвалив відправку військових до Казахстану в рамках "миротворчої" місії країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) в Казахстані. Напередодні засідання парламенту не відбулося через відсутність кворуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24.kg.

Повідомляється, що парламент підтримав рішення президента Садира Жапарова направити військових у складі місії ОДКБ до Казахстану. Засідання парламенту пройшло за зачиненими дверима. Як повідомив депутат Дастан Бекешев, рішення було схвалено з другої спроби. Зазначимо, передбачається, що Киргизія направить до Казахстану близько 150 військовослужбовців.