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Парламент Киргизії з другої спроби схвалив відправку військових до Казахстану

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Бішкек, П'ятниця 07 січня 2022 10:01
Парламент Киргизії з другої спроби схвалив відправку військових до Казахстану Фото: киргизьких військових відправлять до Казахстану (gps gov kg)
Автор: Ілона Свиридова

Парламент Киргизії з другої спроби схвалив відправку військових до Казахстану в рамках "миротворчої" місії країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) в Казахстані. Напередодні засідання парламенту не відбулося через відсутність кворуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24.kg.

Повідомляється, що парламент підтримав рішення президента Садира Жапарова направити військових у складі місії ОДКБ до Казахстану. Засідання парламенту пройшло за зачиненими дверима.

Як повідомив депутат Дастан Бекешев, рішення було схвалено з другої спроби. Зазначимо, передбачається, що Киргизія направить до Казахстану близько 150 військовослужбовців.

Нагадаємо, сьогодні парламент Таджикистану теж дозволив використовувати війська для участі в "миротворчій" місії ОДКБ.

Раніше повідомлялося про те, що до Казахстану вже прибули військові з Росії та Білорусі, вони будуть задіяні в охороні критичних об'єктів.

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