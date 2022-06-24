RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Парламент Канади схвалив конфіскацію російських активів

Фото: канадський прем'єр Джастін Трюдо (flickr com justintrudeau)
Автор: Юлія Бойко

Канадський сенат схвалив законопроект, запропонований прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, який передбачає можливість конфіскації російських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що законопроект C-19 пропонує цілий ряд заходів, у тому числі дворічну заборону на покупку житла іноземними громадянами, а також право на конфіскацію і продаж активів відповідальних за вторгнення Росії в Україну.

Також повідомляється, що 450-сторінковий документ пройшов верхню палату будь-яких змін і стане законом після формальної королівської згоди.

На новину вже відреагував голова Офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, зміни також передбачають передачу конфіскованого майна іншій державі.

"У випадку України це означає, що Канада зможе конфіскувати заморожені на своїй території російські активи і передати їх Україні. Це перший прецедент зміцнення в законодавстві такого механізму після початку війни", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада США не може прийти до єдиної точки зору щодо можливої конфіскації російських активів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКанадаКонфіскація майна