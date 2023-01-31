Парламент Канады призвал правительство признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией

Нижняя палата парламента Канады единогласно проголосовала за постановление о направлении правительства предложения по признанию частной военной компании "Вагнера" террористической организацией.

Об этом заявляет РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"Учитывая информацию о нарушении поддерживаемой Россией группой "Вагнер" прав человека и нападениях на гражданских в Украине, а также в других частях мира, Палата общин призывает правительство немедленно признать группу "Вагнера" террористической организацией", - говорится в тексте постановления.

Отмечается, что такое постановление является рекомендательным, а не обязательным к исполнению, окончательное решение должно выносить правительство.