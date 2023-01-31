Парламент Канады призвал правительство признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией

Нижняя палата парламента Канады единогласно проголосовала за постановление о направлении правительства предложения по признанию частной военной компании "Вагнера" террористической организацией.
Об этом заявляет РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
"Учитывая информацию о нарушении поддерживаемой Россией группой "Вагнер" прав человека и нападениях на гражданских в Украине, а также в других частях мира, Палата общин призывает правительство немедленно признать группу "Вагнера" террористической организацией", - говорится в тексте постановления.
Отмечается, что такое постановление является рекомендательным, а не обязательным к исполнению, окончательное решение должно выносить правительство.
Напомним, что министерство финансов США ввело санкции против 16 организаций, поддерживающих деятельность российского ЧВК "Вагнер".
Также правительство США планирует приложить все возможные усилия,чтобы противостоять деятельности российской частной военной компании "Вагнера" как в Украине, так и в других странах.
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