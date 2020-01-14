Парламент планує змінити територію розповсюдження каналу іномовлення

Верховна рада України прийняла за основу в першому читанні законопроект №2521 "Про внесення змін до закону "Про систему іномовлення України" (щодо програмної політики та території розповсюдження). За документ проголосував 231 парламентарій, передає кореспондент РБК-Україна.

Документом пропонуються зміни до закону "Про систему іномовлення України", які передбачають запуск ефірного мовлення державного каналу на окупованих територіях і районах.

Передбачається, що мультимедійна платформа іномовлення України зможе вести мовлення в цифровому ефірі, аналоговому ефірі і в кабельних мережах на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, Криму та Севастополя, в районах, що межують з цими тимчасово окупованими територіями, і в прикордонних районах України, що межують з РФ або іншими країнами, з яких транслюються в ефірі російські телеканали і радіостанції (такими територіями є, наприклад, Білорусь і Молдова)

"Програми МПИУ виробляються українською мовою, а також іншими мовами в залежності від доцільності і невідкладність використання тієї чи іншої мови для досягнення мети діяльності МПИУ", - сказано в тексті законопроекту.

Раніше повідомлялося, що в Україні створюється державний телеканал для тимчасово окупованих територій на базі каналу UATV. Канал розпочне мовлення 15 лютого.

РБК-Україна писало, що в окупованому Криму 9 провайдерів в дев'яти населених пунктах повністю блокують 18 українських інформаційних сайтів.