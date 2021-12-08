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Парламент Німеччини завтра збереться через ситуацію на кордонах України, - посол

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Середа 08 грудня 2021 21:29
Парламент Німеччини завтра збереться через ситуацію на кордонах України, - посол Фото: парламент Німеччини завтра збереться через ситуацію на кордонах України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В четвер, 9 грудня в Німеччині відбудеться екстрене засідання парламенту. Порушать питання нарощення Росією військових сил поблизу кордонів з Україною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт посла України в Німеччині Андрія Мельника.

"У четвер, 9.12, на пленарному засіданні Бундестагу відбудуться екстрені парламентські слухання на тему: "Позиція Федерального уряду щодо скупчення російських військ вздовж державних кордонів України", - відзначив посол.

За словами Мельника, можна очікувати на "потужне" попередження Кремлю з боку Німеччини.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що США та ЄС домовилися покарати Росію, якщо остання вдасться до повномасштабного вторгнення в Україну.

Під час вчорашнього онлайн-саміту, президент США Джо Байден також попередив президента Росії Володимира Путіна про серйозні наслідки. Водночас Штати обіцяють Україні військову допомогу у разі вторгнення.

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