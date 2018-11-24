Парламент Німеччини ухвалив рекордний бюджет на 2019

Фото: парламент Німеччини (bundestag.de)

Німеччина збільшує витрати на соціальну допомогу, оборону та цифрові технології

Парламент Німеччини затвердив федеральний бюджет на 2019 рік з рекордними витратами в обсязі 356,4 млрд євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що німецький бюджет завдяки зростанню податкових надходжень шостий рік поспіль має бути бездефіцитним. Порівняно з бюджетом 2018 року видаткова частина збільшиться на 13 млрд євро, які підуть на соціальні потреби, розвиток цифрових технологій, ринку праці, допомога сім'ям та на оборону.

Також повідомляється, що бюджет Німеччини на 2019 рік передбачає підвищення допомоги на дітей і податкові послаблення для сімей. Виплати на дітей з липня зростуть на 10 євро, таким чином, допомога на двох дітей складе по 204 євро місяць, на третього - 210, на кожного наступного - 235 євро.

Крім того, витрати на оборону зростуть на 4,5 млрд (до 43,2 млрд євро - 1,24% ВВП). На соціальні потреби і пенсії направлять 145,3 млрд євро.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеехофер виключив вислання біженців до Сирії.

Також до цього Федеральне статистичне відомство Німеччини повідомило про найбільш значний спад німецької економіки за останні 5,5 років.