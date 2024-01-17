Парламент Франции призвал ввести санкции против Азербайджана

"Некоторое время назад Сенат Французской Республики принял резолюцию в поддержку Армении и требование санкций против Азербайджана с соотношением 336 голосов", - говорится в заявлении.

Эта резолюция также призывает исключить Азербайджан из межправительственного комитета по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Отдельно отмечается необходимость принятия самых жестких мер, включая конфискацию активов азербайджанских лидеров и введение эмбарго на импорт газа и нефти из Азербайджана.

Ситуация с Нагорным Карабахом

Напомним, 19 сентября этого года Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Нагорном Карабахе. В регионе началась операция азербайджанской армии.

Армения отказалась опрокидывать свою армию на территорию региона. Глава армянского правительства признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, включающий Нагорный Карабах.

Однако мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном до сих пор не было заключено.

С 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская Республика официально прекратила свое существование.