Парламент Британії сьогодні проголосує за поправки до угоди про Brexit

Депутат Лейбористської партії Івет Купер запропонувала передати контроль над Brexit від уряду в парламент

поправок к соглашению о Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Издание пишет, что премьер-министр Британии Терезы Мэй призывала поддержать поправку Грэхема Брейди.

Также депутат Лейбористской партии Ивет Купер предложила передать контроль над Brexit от правительства в парламент. Если это предложение одобрят, то депутатам, которые хотят заблокировать, отложить или пересмотреть договор о Brexit, это не удасться сделать.

Напомним, Тереза Мэй в ходе встречи с консерваторами сообщила, что повторное голосование по Brexit пройдет 13 февраля.

Ранее лидер нижней палаты парламента Британии Андреа Ледсом заявила, что дата выхода Британии из состава ЕС может быть перенесена на несколько недель для того, чтобы дать время правительству для одобрения законодательства.

Кроме того, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что ЕС готов отложить дату Brexit до мая. Курц отметил, что Европейский союз готов сделать все, чтобы избежать жесткого Brexit.