Парламент Британії сьогодні проголосує за поправки до угоди про Brexit

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Депутат Лейбористської партії Івет Купер запропонувала передати контроль над Brexit від уряду в парламент

У вівторок 29 січня, парламент Британії обговорить і проголосує за ряд поправок до угоди про Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Зокрема, парламент проголосує за поправку про кордон між Північною Ірландією і Республікою Ірландія. Видання пише, що прем'єр-міністр Британії Терези Мей закликала підтримати поправку Грехема Брейді.

Також депутат Лейбористської партії Івет Купер запропонувала передати контроль над Brexit від уряду в парламент. Якщо цю пропозицію схвалять, то депутатам, які хочуть заблокувати, відкласти або переглянути договір про Brexit, це не вдасться зробити.

Нагадаємо, Тереза Мей в ході зустрічі з консерваторами повідомила, що повторне голосування по Brexit пройде 13 лютого.

Раніше лідер нижньої палати парламенту Британії Андреа Ледсом заявила, що дата виходу Британії з складу ЄС може бути перенесена на кілька тижнів для того, щоб дати уряду час для схвалення законодавства.

Крім того, канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що ЄС готовий відкласти дату Brexit до травня. Курц зазначив, що Європейський союз готовий зробити все, щоб уникнути жорсткого Brexit.