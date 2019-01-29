ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Парламент Британії сьогодні проголосує за поправки до угоди про Brexit

Новини » Політика    29.01.2019 - 11:11
Парламент Британії сьогодні проголосує за поправки до угоди про Brexit
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Депутат Лейбористської партії Івет Купер запропонувала передати контроль над Brexit від уряду в парламент

У вівторок 29 січня, парламент Британії обговорить і проголосує за ряд поправок до угоди про Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Зокрема, парламент проголосує за поправку про кордон між Північною Ірландією і Республікою Ірландія. Видання пише, що прем'єр-міністр Британії Терези Мей закликала підтримати поправку Грехема Брейді.

Також депутат Лейбористської партії Івет Купер запропонувала передати контроль над Brexit від уряду в парламент. Якщо цю пропозицію схвалять, то депутатам, які хочуть заблокувати, відкласти або переглянути договір про Brexit, це не вдасться зробити.

Нагадаємо, Тереза Мей в ході зустрічі з консерваторами повідомила, що повторне голосування по Brexit пройде 13 лютого.

Раніше лідер нижньої палати парламенту Британії Андреа Ледсом заявила, що дата виходу Британії з складу ЄС може бути перенесена на кілька тижнів для того, щоб дати уряду час для схвалення законодавства.

Крім того, канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що ЄС готовий відкласти дату Brexit до травня. Курц зазначив, що Європейський союз готовий зробити все, щоб уникнути жорсткого Brexit.

Мей надасть парламенту Британії ще одну можливість проголосувати за Brexit Британія може оголосити воєнний стан після Brexit
Новини України ВеликобританияBrexit
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся