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Парламент Британії не підтримав ініціативу Мей перенести терміни Brexit


Проти поправки проголосували 315 членів парламенту

Члены Палаты общин парламента Великобритании не поддержали предложение, призывающее правительство страны договориться с Брюсселем о переносе сроков Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как сообщается, парламент проголосовал против поправки, которая предлагает перенести сроки Brexit как минимум на 3 месяца.

Против поправки проголосовали 315 членов парламента, за - 93.

Кроме того, члены парламента отвергли поправку лейбористов, которая требовала от правительства провести голосование по Brexit до 27 февраля, а в противном случае - позволить парламенту проголосовать по альтернативным планам.

Парламент также отверг и сам технический документ, который должен был подтвердить, что члены парламента все еще придерживаются курса, который сами обозначили в конце января.

Против документа проголосовали 303 члена парламента, за - 258.

Ранее представители оппозиционной Лейбористской партии требовали от Мэй провести голосование по выходу Великобритании из Европейского союза (Brexit) до конца февраля.

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