Парламент Британії залишив один варіант по Brexit

Парламент Великобританії залишив з усіх можливих варіантів виходу країни з Євросоюзу тільки один після голосування в Палаті громад. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Крім того, британські парламентарії виступили за перенесення Brexit - за таке рішення проголосував 441 депутат, проти - 105. Brexit планувалося здійснити 29 березня. Депутати запропонували перенести вихід з ЄС на 12 квітня, якщо угоду не приймуть на цьому тижні, або 22 травня, якщо її приймуть.

Відзначається, що всього британські законодавці відхилили вісім альтернативних варіантів для угоди з Брюсселем по Brexit. За словами спікера палати громад Джона Беркоу, проти ініціативи, згідно з якою Британія повинна була створити митний союз з ЄС, проголосували 272 парламентарія.

Ще 295 законодавців висловилися проти пропозиції, в рамках якого в Британії повинен був пройти другий референдум по Brexit.

Після голосування міністр по виходу Великобританії з ЄС Стівен Барклі зазначив, що це тільки зміцнило думку міністрів в тому, що угода, запропонована прем'єром Терезою Мей, була найкращим варіантом. Таким чином, план Мей є єдиною можливою альтернативною.

Нагадаємо, Євросоюз допустив відстрочку Brexit до 31 березня 2020 року. В ЄС погодилися б на довший термін, якби цього попросила Мей.