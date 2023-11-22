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Парламент Болгарии ратифицировал соглашение о поставках Украине партии БТР

Архивное фото: Парламент Болгарии ратифицировал соглашение о поставках Украине партии БТР (flickr com swiv)
Автор: Дмитрий Браславский

Парламент Болгарии сегодня, 22 ноября, ратифицировал соглашение о поставках Украине бронетранспортеров в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sofia Globe.

Как голосовали депутаты

Ратификацию поддержали партии: 

  • ГЕРБ-ОДФ;
  • "Мы продолжаем изменения - Демократическая Болгария"; 
  • "Движение за права и свободы";
  • ITN.

Пророссийские партии "Взраждане" и Болгарская социалистическая партия выступили против. 

Проголосовали 152 человека за и 57 против, воздержавшихся не было.

Что получит Украина

Соглашение между министерствами последовало за одобрением болгарским парламентом в июле 2023 года предоставления дополнительной военно-технической поддержки Украине.

Соглашение предусматривает, что Болгария поставит бронетранспортеры и вооружение, а также запасные части и все излишки в МВД.

БТР были приобретены десятилетия назад коммунистическим режимом того времени.

Помощь от Болгарии

Болгария с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывает Украине разную помощь. Так, недавно парламент Болгарии за закрытыми дверями проголосовал за поставку непригодных к эксплуатации ракет С-300 Украины.

Кроме того, Болгария передаст Украине около 150 тысяч евро на гуманитарную помощь из-за сложной ситуации из-за полномасштабного вторжения РФ.

Недавно министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что поддержка Украины является национальным стратегическим интересом Болгарии, и поэтому она продлится столько, сколько это потребуется.

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