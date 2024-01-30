Парковщикам в Украине запретят задерживать автомобили: с чем это связано

Целью законопроекта №9092-3 является временное, на период действия военного положения, лишение исполнительных органов, сельских, поселковых, городских советов, в лице инспекторов по парковке, права временного задержания транспортных средств. Такие полномочия будут только у Национальной полиции.

"Принятие акта урегулирует вопрос временного задержания авто, в частности, во время воздушной тревоги и позволит сохранить жизнь водителей, которые вынуждены быстро покидать автомобили для поиска укрытия, нарушая правила остановки или стоянки", - говорится в сообщении.

Обоснование проекта

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, по статистике, за год действия военного положения в Украине из-за полномасштабного военного вторжения РФ количество случаев временного задержания транспортных средств возросло.

Часто такие задержания проходят даже без законных оснований. Особо позорная ситуация сложилась в крупных городах: Киев, Харьков, Днепр, Одесса и т.д. Так, согласно имеющейся информации, за 2021 год инспекторы по парковке временно задержали 53 875 транспортных средств, а за 2022 год - 43 200 транспортных средств. По информации полученной от Национальной полиции общее количество транспортных средств, доставленных на специальные площадки для временного хранения в Киеве за 2021-2022 годы составляет 98 952 транспортных средства.

При этом населенные пункты Украины подвергаются массированным ракетным обстрелам. Чтобы сохранить собственные жизни и здоровье во время воздушной тревоги, водители вынуждены быстро покидать транспортные средства для поиска укрытия, при этом часто нарушая правила остановки или стоянки в пределах соответствующего населенного пункта (что является основанием для применения временного задержания транспортных средств инспекторами по парковке).

"В таком случае, с нравственной и моральной точки зрения недопустимо требовать от водителей не нарушать правила остановки или стоянки, ведь в первую очередь они должны заботиться о собственной жизни и здоровье, а не о соблюдении Правил дорожного движения", - говорится в документе.