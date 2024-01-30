RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Парковщикам в Украине запретят задерживать автомобили: с чем это связано

Фото: парковщики не смогут задерживать автомобили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Комитет правоохранительной деятельности Верховной рады рекомендовал принять за основу законопроект о полномочиях инспекторов по парковке, которым запрещается временное задержание авто во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.

Целью законопроекта №9092-3 является временное, на период действия военного положения, лишение исполнительных органов, сельских, поселковых, городских советов, в лице инспекторов по парковке, права временного задержания транспортных средств. Такие полномочия будут только у Национальной полиции.

"Принятие акта урегулирует вопрос временного задержания авто, в частности, во время воздушной тревоги и позволит сохранить жизнь водителей, которые вынуждены быстро покидать автомобили для поиска укрытия, нарушая правила остановки или стоянки", - говорится в сообщении.

Обоснование проекта

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, по статистике, за год действия военного положения в Украине из-за полномасштабного военного вторжения РФ количество случаев временного задержания транспортных средств возросло.

Часто такие задержания проходят даже без законных оснований. Особо позорная ситуация сложилась в крупных городах: Киев, Харьков, Днепр, Одесса и т.д. Так, согласно имеющейся информации, за 2021 год инспекторы по парковке временно задержали 53 875 транспортных средств, а за 2022 год - 43 200 транспортных средств. По информации полученной от Национальной полиции общее количество транспортных средств, доставленных на специальные площадки для временного хранения в Киеве за 2021-2022 годы составляет 98 952 транспортных средства.

При этом населенные пункты Украины подвергаются массированным ракетным обстрелам. Чтобы сохранить собственные жизни и здоровье во время воздушной тревоги, водители вынуждены быстро покидать транспортные средства для поиска укрытия, при этом часто нарушая правила остановки или стоянки в пределах соответствующего населенного пункта (что является основанием для применения временного задержания транспортных средств инспекторами по парковке).

"В таком случае, с нравственной и моральной точки зрения недопустимо требовать от водителей не нарушать правила остановки или стоянки, ведь в первую очередь они должны заботиться о собственной жизни и здоровье, а не о соблюдении Правил дорожного движения", - говорится в документе.

Напомним, в начале войны 24 февраля 2022 года и до 24 июля 2023 года парковка в Киеве была бесплатной. Парковка в столице на муниципальных паркингах платна только по будням с 8:00 до 22:00. В остальное время по будням и круглосуточно в субботу и воскресенье - парковка бесплатная.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная радаАвтомобильное движение