Парковщикам в Украине на время военного положения запретят эвакуировать автомобили

По его данным, проект №9092-3 поддержали 234 депутата.

Что предусматривает законопроект

Документ лишает инспекторов по парковке права временного задержания транспортных средств. Такие полномочия будут только у Национальной полиции.

"Принятие акта урегулирует вопрос временного задержания авто, в частности, во время воздушной тревоги и позволит сохранить жизнь водителей, которые вынуждены быстро покидать автомобили для поиска укрытия, нарушая правила остановки или стоянки", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Обоснование проекта

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, населенные пункты Украины подвергаются массированным ракетным обстрелам. Во время воздушной тревоги водители вынуждены быстро покидать автомобили для поиска укрытия, часто нарушая правила остановки или стоянки в пределах соответствующего населенного пункта.

"В таком случае, с нравственной и моральной точки зрения недопустимо требовать от водителей не нарушать правила остановки или стоянки, ведь в первую очередь они должны заботиться о собственной жизни и здоровье, а не о соблюдении Правил дорожного движения", - говорится в документе.

По статистике, за год действия военного положения в Украине из-за полномасштабного военного вторжения РФ количество случаев временного задержания транспортных средств возросло. Часто такие задержания проходят даже без законных оснований. Особо позорная ситуация сложилась в крупных городах: Киев, Харьков, Днепр, Одесса и т.д., отмечают авторы проекта.