В парке "Межигорье" организовали масштабное производство фальсификата (видео)

Что именно изготовляли злоумышленники

Для массового производства и фасовки сладостей, кофе, бакалейных товаров (специй, кофейных и какао изделий, вермишели быстрого приготовления), вафель, жевательной резинки и другой фальсифицированной продукции использовали специальное оборудование.

Правоохранители провели обыски на складах в Киеве и области, в помещениях на территории "Межигорья" и обнаружили линии автоматической фасовки и маркировки, фасовочные емкости с логотипами известных торговых марок, большие объемы сырья, из которого изготавливалась контрафактная продукция, продукцию без документального подтверждения и тому подобное.

Контрафактную продукцию изъяли

По результатам обысков детективы изъяли 5 автоматических линий, 20 станков для упаковки и нанесения логотипов, 6 линий для упаковки продукции.

Фото: Обыск (esbu.gov.ua)

Вес изъятой контрафактной продукции, сырья для ее изготовления и упаковочных средств составляет ориентировочно 200 тонн. Кроме того, установлено, что подпольное производство в "Межигорье" использовало мощности, в частности электроэнергию Национального парка.

На текущий момент продолжается следствие по факту "незаконного использования знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара".

Что такое "Межгорье"

"Межигорье" - это бывшая государственная резиденция в Украине, которая стала известной после ее использования Виктором Януковичем, бывшим президентом Украины, как его личная резиденция. "Межигорье" расположено в поселке Новые Петровцы, Киевской области, на берегу реки Днепр.

Этот комплекс имеет площадь около 140 гектаров и включает в себя ряд домов. Также здесь расположены гольф-клуб, вертолетная площадка, гараж для автомобилей, зоопарк, теплицы, и несколько озер.

Янукович стал президентом Украины в 2010 году и начал активно использовать "Межигорье" как свою личную резиденцию. Официально он никогда не владел "Межигорьем", а использовал его через сложную сеть компаний и фондов. После того, как Янукович сбежал в Москву во время Революции Достоинства в 2014 году, Межигорье было открыто для публики и стало символом коррупции и роскоши.

В 2022 году Высший антикоррупционный суд Украины взыскал в доход государства движимое, недвижимое имущество и средства Януковича, в том числе и "Межгорье".