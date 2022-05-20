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Паризький регіон виділив 1,1 млн євро на відновлення Київської та Чернігівської областей

Фото: прапор Франції (Фото: flickr.com/runemaker)
Автор: Константин Широкун

Французький Регіон Іль-де-Франс виділив 1,1 млн євро на проекти з підтримки України та розвитку співпраці з Київською та Чернігівською областями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства України у Франції.

В рамках ініціативи зусилля будуть спрямовані на реалізацію проектів у галузі охорони здоров'я та медицини, сприяння особам з обмеженими можливостями, забезпечення психологічної допомоги та супровід жертв сексуального насильства, освітні та мистецькі ініціативи, працевлаштування та допомогу малому підприємництву.

Раніше повідомлялося, що концепцію перспективного розвитку та відновлення міста Тростянець Сумської області розроблятиме австрійська компанія. Опрацювання плану відновлення займе 3-4 місяці.

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