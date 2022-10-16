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В Париже митинг против роста цен перерос в беспорядки

Фото: в Париже митинг против роста цен перерос в беспорядки (twitter.com/GaroweOnline)
Автор: Артур Родивилов

Во время митинга против высоких цен начались стычки с полицией. Правоохранители использовали слезоточивый газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Несколько групп протестующих забрасывали полицию петардами, на что они применили спецсредства. Как сообщается, по меньшей мере двое демонстрантов получили ранения.

Как сообщается, вандалы в участвовавших в ходу черных масках проникли в офис банка Société Générale и вытащили оттуда несколько компьютеров. В полиции уточняют, что им удалось предотвратить другие попытки повредить торговые вывески или банковские учреждения.

Демонстранты требуют повышения зарплат и социальных выплат, стабильных цен на электроэнергию, введения налога на сверхприбыли, а также инвестиций в экологические проекты.

Одновременно митингующие выступают против роста цен на топливо и продовольствие, а также против повышения пенсионного возраста.

Митинг организовали ультралевая партия "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон, "зеленые" и социалисты.

Напомним, в Берлине сторонники пророссийской партии "Альтернатива для Германии" устроили под зданием парламента протест против высоких цен и с призывами снять санкции против России.

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