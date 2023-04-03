В Париже намерены запретить электросамокаты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Futur En Seine .

Результаты референдума свидетельствуют, что около 90% парижан отдали свои голоса за запрет проката электросамокатов в в городе. Голосование организовали из-за роста количества пострадавших и погибших на этом транспорте в столице Франции.

Париж был одним из первых городов, где стали использовать электросамокаты. Однако большая обеспокоенность вызвала то, как некоторые люди управляют скутерами, уклоняясь от пешеходов на тротуарах и развивая скорость до 27 км/ч. Дети от 12 лет могли легально брать напрокат электросамокаты без защитного шлема.