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В Париже намерены запретить электросамокаты

Фото: Парижане проголосовали за запрет электросамокатов (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Жители Парижа на референдуме проголосовали за запрет проката электросамокатов в столице Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Futur En Seine.

Результаты референдума свидетельствуют, что около 90% парижан отдали свои голоса за запрет проката электросамокатов в в городе. Голосование организовали из-за роста количества пострадавших и погибших на этом транспорте в столице Франции.

Париж был одним из первых городов, где стали использовать электросамокаты. Однако большая обеспокоенность вызвала то, как некоторые люди управляют скутерами, уклоняясь от пешеходов на тротуарах и развивая скорость до 27 км/ч. Дети от 12 лет могли легально брать напрокат электросамокаты без защитного шлема.

Ранее мы писали,Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в котором обсудил "формулу мира".

Напомним, федерация фехтования Франции отказалась проводить этап Кубка мира из-за допуска на соревнования спортсменов из Беларуси и России.

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Парижэлектросамокаты