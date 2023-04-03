В Париже намерены запретить электросамокаты

Жители Парижа на референдуме проголосовали за запрет проката электросамокатов в столице Франции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Futur En Seine.
Результаты референдума свидетельствуют, что около 90% парижан отдали свои голоса за запрет проката электросамокатов в в городе. Голосование организовали из-за роста количества пострадавших и погибших на этом транспорте в столице Франции.
Париж был одним из первых городов, где стали использовать электросамокаты. Однако большая обеспокоенность вызвала то, как некоторые люди управляют скутерами, уклоняясь от пешеходов на тротуарах и развивая скорость до 27 км/ч. Дети от 12 лет могли легально брать напрокат электросамокаты без защитного шлема.
Ранее мы писали,Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в котором обсудил "формулу мира".
Напомним, федерация фехтования Франции отказалась проводить этап Кубка мира из-за допуска на соревнования спортсменов из Беларуси и России.
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