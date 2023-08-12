ua en ru
Сб, 12 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Париже из-за "минирования" эвакуировали людей из Эйфелевой башни

Новина українською →
Париж, Суббота 12 августа 2023 19:10
В Париже из-за "минирования" эвакуировали людей из Эйфелевой башни Фото: в Париже из-за "минирования" эвакуировали людей из Эйфелевой башни (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Париже из-за сообщения о заминировании были эвакуированы все люди с территории Эйфелевой башни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM.

Три этажа Эйфелевой башни и ее внутренний двор были эвакуированы после сообщения об угрозе взрыва.

На месте работала группа взрывотехников, проводивших обследование.

"Это стандартная процедура в подобных ситуациях, хотя они случаются редко", - сказала эксплуатирующая памятник пресс-секретарь компании Sete.

Правоохранители сообщили, что тревога была снята около 15:30, и Эйфелеву башню снова открыли для посетителей.

Напомним, в прошлом году мэр Парижа Энн Идальго предложил сократить время освещения Эйфелевой башни на фоне энергетического кризиса и чрезвычайной климатической ситуации.

К тому же, весной прошлого года Эйфелеву башню в столице Франции "покрасили" в цвета украинского флага. На символ Парижа спроектировали сине-желтое знамя в знак поддержки украинского народа в войне против РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Париж Теракт
NEWS
Поддержка с воздуха. Главное об F-16 и кто может передать их Украине
Поддержка с воздуха. Главное об F-16 и кто может передать их Украине
DAILY
Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"