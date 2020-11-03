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У Парижі введуть комендантську годину

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 3 листопада, офіційний представник уряду Франції Габріель Атталь заявив, що в Парижі введуть комендантську години у зв'язку зі збільшенням нових випадків коронавірусу. Її введуть на додаток до вже діючого по всій країні режиму самоізоляції.

Про це повідомляє BFM.

"Ми збираємося відновити комендантську годину в Парижі і, можливо, в усьому регіоні Іль-де-Франс", - сказав Атталь.

Він також додав, що комендантський час, швидше за все, буде діяти в столиці з 21:00 за місцевим часом. Інші деталі, пов'язані з цим обмеженням, як очікується, протягом дня уточнить глава МВС Франції Жеральд Дарманен.

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Постанова про введення комендантської години, за словами представника уряду, буде оприлюднено найближчим часом.

Відзначається, що в минулі вихідні поліція провела понад 100 тисяч перевірок дотримання карантину, за підсумками яких були виписані 14 тисяч штрафів.

Нагадаємо, з 30 жовтня у Франції посилили карантинні обмеження, які діятимуть в країні до 1 грудня.

Також президент Еммануель Макрон заявив, що у Франції вводиться режим самоізоляції.

Крім того, режим "надзвичайного стану в галузі охорони здоров'я", викликаний пандемією COVID-19, може бути продовжений у Франції до 16 лютого 2021 року.

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