У Парижі відбулася стрілянина поблизу лікарні, є жертва
У понеділок, 12 квітня, у французькій столиці Парижі відбулася стрілянина поблизу лікарні. В результаті інциденту одна людина загинула, ще один отримав поранення.
Про це повідомляє телеканал BFM TV.
Пригода сталася поблизу лікарні Анрі Дюнана в 16-му окрузі.
В результаті стрілянини загинув охоронець установи. Стрілець втік з місця злочину.
На цей час причини стрілянини не відомі.
Наголошується, що приватна лікарня і належить Червоному Хресту.
[ALERTE] Un homme est mort dans la #fusillade dans le 16e arrondissement de #Paris à côté de l'hôpital Henry Dunant. Le tireur est en fuite, armé d'une #arme de poing. Une femme a été gravement blessée. (source proche de l'enquête) #France pic.twitter.com/bj3rUhNYMY— La Plume Libre (@LPLdirect) April 12, 2021
Нагадаємо, раніше в США сталася стрілянина на місці загибелі афроамериканця Джорджа Флойда. В результаті стрілянини загинула одна людина.
Крім того, 6 квітня в американському штаті Меріленд сталася стрільба на військовій базі "Форт Детрік". В результаті інциденту загинули три людини, включаючи стрілка.
Додамо, що 2 квітня невідомий на автомобілі протаранив КПП біля Капітолія США у Вашингтоні, після чого розпочалася стрілянина. У результаті події загинув офіцер поліції і водій автомобіля, який намагався протаранити огорожу.