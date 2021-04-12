У Парижі відбулася стрілянина поблизу лікарні, є жертва

У понеділок, 12 квітня, у французькій столиці Парижі відбулася стрілянина поблизу лікарні. В результаті інциденту одна людина загинула, ще один отримав поранення.

Про це повідомляє телеканал BFM TV.

Наголошується, що приватна лікарня і належить Червоному Хресту.

На цей час причини стрілянини не відомі.

В результаті стрілянини загинув охоронець установи. Стрілець втік з місця злочину.

Нагадаємо, раніше в США сталася стрілянина на місці загибелі афроамериканця Джорджа Флойда. В результаті стрілянини загинула одна людина.

Крім того, 6 квітня в американському штаті Меріленд сталася стрільба на військовій базі "Форт Детрік". В результаті інциденту загинули три людини, включаючи стрілка.

Додамо, що 2 квітня невідомий на автомобілі протаранив КПП біля Капітолія США у Вашингтоні, після чого розпочалася стрілянина. У результаті події загинув офіцер поліції і водій автомобіля, який намагався протаранити огорожу.