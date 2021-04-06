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У США на військовій базі "Форт Детрік" сталася стрілянина, є загиблі

Новость на русском → Меріленд, Вівторок 06 квітня 2021 21:26
У США на військовій базі "Форт Детрік" сталася стрілянина, є загиблі Фото: на американській військовій базі "Форт Детрік" сталася стрілянина (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В американському штаті Меріленд сталася стрілянина на військовій базі "Форт Детрік". В результаті інциденту загинули три людини, включаючи стрілка.

Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції в Twitter.

"Дві жертви і підозрюваний вбиті", - йдеться в повідомленні.

Пізніше прес-служба Військово-морських сил Сполучених Штатів підтвердили інцидент зі стріляниною на військовій базі.

"ВМС США готові підтвердити, що в "Форт Детрік", штат Меріленд, сталася стрілянина з участю американських моряків ВМС. Ми продовжимо повідомляти про додаткові деталі у мірі розвитку ситуації", - йдеться в повідомленні ВМС США в Twitter.

Нагадаємо, 2 квітня невідомий на автомобілі протаранив КПП біля Капітолія США у Вашингтоні, після чого розпочалася стрілянина. У результаті події загинув офіцер поліції і водій автомобіля, який намагався протаранити огорожу.

Додамо, що в американському місті Міннеаполіс сталася стрілянина на місці загибелі афроамериканця Джорджа Флойда. В результаті стрілянини загинула одна людина.

Крім того, в кінці лютого в американському штаті Канзас стався вибух під час поліцейської перевірки будинку. В результаті вибуху постраждали троє правоохоронців.

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