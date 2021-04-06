У США на військовій базі "Форт Детрік" сталася стрілянина, є загиблі
В американському штаті Меріленд сталася стрілянина на військовій базі "Форт Детрік". В результаті інциденту загинули три людини, включаючи стрілка.
Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції в Twitter.
"Дві жертви і підозрюваний вбиті", - йдеться в повідомленні.
#BREAKING The shooting was confirmed at the U. S. base at Fort Detrick in the town of Frederick, in Maryland, suspect killed after injuring 2 . pic.twitter.com/L8ttnKAru6— Fra (@FranceBlogger) April 6, 2021
Пізніше прес-служба Військово-морських сил Сполучених Штатів підтвердили інцидент зі стріляниною на військовій базі.
"ВМС США готові підтвердити, що в "Форт Детрік", штат Меріленд, сталася стрілянина з участю американських моряків ВМС. Ми продовжимо повідомляти про додаткові деталі у мірі розвитку ситуації", - йдеться в повідомленні ВМС США в Twitter.
The scene near Royal Farms remains active. Police have us as far away as possible from where the shooting took place. The chief said two men were shot near this area and are still in critical condition. The shooter was a Navy personnel, according to Fort Detrick officials. @wusa9 pic.twitter.com/konDTt2HKI— Matthew Torres (@News_MTorres) April 6, 2021
Нагадаємо, 2 квітня невідомий на автомобілі протаранив КПП біля Капітолія США у Вашингтоні, після чого розпочалася стрілянина. У результаті події загинув офіцер поліції і водій автомобіля, який намагався протаранити огорожу.
Додамо, що в американському місті Міннеаполіс сталася стрілянина на місці загибелі афроамериканця Джорджа Флойда. В результаті стрілянини загинула одна людина.
Крім того, в кінці лютого в американському штаті Канзас стався вибух під час поліцейської перевірки будинку. В результаті вибуху постраждали троє правоохоронців.