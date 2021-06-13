У Парижі поліція розігнала антикарантинну вечірку. На ній зібралися сотні людей

У центрі столиці Франції поліція припинила масові збори молоді. Вечірка проводилася з порушенням санітарних норм.

Про це повідомляє поліція у Twitter .

Кілька сотень молодих людей у п'ятницю ввечері зібралися перед будинком людей з особливими потребами у французькій столиці. Зазначається, що учасники акції були без масок та ігнорували правила соціальної дистанції.

Близько опівночі поліція припинила це зібрання.

Правоохоронці діяли в цілому коректно, але проти деяких осіб був застосований сльозогінний газ