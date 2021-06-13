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У Парижі поліція розігнала антикарантинну вечірку. На ній зібралися сотні людей

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Париж, Неділя 13 червня 2021 03:58
У Парижі поліція розігнала антикарантинну вечірку. На ній зібралися сотні людей Фото: поліція розігнала антікарантінную вечірку в центрі Парижа (twitter.com/prefpolice)
Автор: Артур Родивилов

У центрі столиці Франції поліція припинила масові збори молоді. Вечірка проводилася з порушенням санітарних норм.

Про це повідомляє поліція у Twitter.

Кілька сотень молодих людей у п'ятницю ввечері зібралися перед будинком людей з особливими потребами у французькій столиці. Зазначається, що учасники акції були без масок та ігнорували правила соціальної дистанції.

Близько опівночі поліція припинила це зібрання.

Правоохоронці діяли в цілому коректно, але проти деяких осіб був застосований сльозогінний газ

Раніше повідомлялося, що у комуні Льєрон влаштували вечірку за участю двох тисяч осіб. При спробі розгону відбулися зіткнення з поліцейськими. Правоохоронцям довелося відступити і контролювати підступи до місця проведення заходу в очікуванні підкріплення.

В ході зіткнень був спалений один з автомобілів поліцейських. Три правоохоронці отримали легкі травми.

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