У Парижі переповнені лікарні, пацієнтів з COVID евакуюють в інші міста

У зв'язку з ускладненням епідеміологічної ситуації з регіону Іль-де-Франс, в який входить Париж, почалася евакуація хворих COVID-19 в інші департаменти країни. В Бордо евакуйовані кілька десятків пацієнтів.
Про таке рішення оголосив у неділю представник французького уряду Габріель Аттал в Twitter.
Наступного тижня уряд планує вивезти для продовження лікування в інші регіони близько сотні осіб.
Крім літаків, для евакуації хворих COVID-19 будуть використовувати спеціальні медичні вагони національної залізниці.
Протягом попередніх тижнів в регіоні Іль-де-Франс спостерігається складна епідеміологічна ситуація на тлі переповнення лікарень, особливо реанімаційних відділень.
Уряд розглядає можливість введення в регіоні жорстких карантинних заходів. Натомість мерія Парижа і керівництво Іль-де-Франс виступають проти повернення до повного локдауну.
Нагадаємо, у Франції уряд заявив про погіршення ситуації з коронавірусом в країні. Показники повернулися на рівень листопада минулого року.
Крім того, раніше Франція заявила про готовність ввести нові обмеження на прикордонних з Німеччиною територіях через COVID-19. Уряд Еммануеля Макрона намагається стримати сплеск різновидів коронавірусу у французькому регіоні Мозель.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що комендантська година в країні буде діяти ще протягом 4-6 тижнів. Її не скасують через стрімке розповсюдження коронавірусу у Франції.