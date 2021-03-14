В Париже переполнены больницы, пациентов с COVID эвакуируют в другие города

На следующей неделе правительство планирует вывезти для продолжения лечения в другие регионы около сотни человек.

Кроме самолетов, для эвакуации больных COVID-19 будут использовать специальные медицинские вагоны национальной железной дороги.

В течение предыдущих недель в регионе Иль-де-Франс наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация на фоне переполнения больниц, особенно реанимационных отделений.

Правительство рассматривает возможность введения в регионе жестких карантинных мероприятий. Зато мэрия Парижа и руководство Иль-де-Франс выступают против возвращения к полному локдауну.