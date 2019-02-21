У Парижі невідомий напав з ножем на пасажира трамваю

Поліцейські намагалися нейтралізувати нападника і вистрілили йому в ногу

Полицейские открыли огонь по человеку, который напал с ножом на пассажира трамвая в Париже и затем начал угрожать прибывшим на место происшествия правоохранителям. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Europe 1.

Сообщается, что пассажир трамвая получил легкие ранения. Полицейские пытались нейтрализовать напавшего и выстрелили ему в ногу.

Напомним, на востоке Китая в городе Цзянь провинции Цзянси мужчина с ножом напал на толпу, в результате чего пострадали не менее 11 человек. Нападение совершил 33-летний мужчина, его задержали.

До этого в Марселе (Франция) неизвестный ранил ножом двух прохожих. После приезда полиции, мужчина начал стрелять, в результате чего пострадал еще один человек. Полиция застрелила нападавшего.

РБК-Украина писало, что 19 декабря вооруженный мачете мужчина напал на людей в медицинском центре на востоке Лондона, в результате нападения пострадали три человека. Полицейские задержали нападавшего. В полиции отметили, что не связывают атаку с терроризмом.

Также 2 ноября неизвестный напал с ножом на посетителей лондонского офиса Sony Music в районе Кенсингтон и Челси, двое человек были ранены.