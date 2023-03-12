Parimatch после санкций прекратила свою работу в Украине

Parimatch в соответствии с санкциями против ряда российских букмекерских контор прекратила деятельность в Украине и заблокировала свой сайт.

По словам компании, они собираются вернуть деньги клиентов, которые сейчас находятся на их балансах.

"Клиенты могут быть уверены, что все личные средства находятся в безопасности, они заморожены и будут переданы в полном объеме", - говорится в заявлении.

Кроме того, они сообщили, что сумма фактически уплаченных налогов и лицензионных платежей ООО Parimatch за 2023 год составляет 485 миллионов гривен.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против ряда российских букмекерских контор.

В список санкций попали несколько структур букмекерского бренда международной холдинговой компании "Parimatch".

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