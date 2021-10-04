У Пархомівці розпочали ремонт дороги до музею з роботами Пікассо та Малевича

"А в Пархомівці вже почали ремонт дороги! - пише Давидюк. - Працює три бригади, більше 30 чоловік. Тиждень як!"

За даними активіста, роботи триватимуть ще протягом двох тижнів, поки зберігається суха погода. За цей час тут мають підготувати дорожнє полотно до капітального ремонту, запланованого на весну наступного року.

Йдеться про 10-кілометрову ділянку на під'їзді до Пархомівки, на подолання яких до ремонту через незадовільний стан дороги доводилося витрачати не менше години.

"Враховуючи, що останній раз дорогу тут ремонтували в далеких 80-х, настрої у мешканців більш ніж позитивні", - ділиться Давидюк враженнями з місця робіт.

Пархомівка відома далеко за межами України завдяки своєму художньому музею, створеному в 1955 році за ініціативою місцевого вчителя історії Панаса Луньова.

Сільський учитель та учні місцевої школи свого часу звернулися до багатьох картинних галерей світу і до власників колекцій з проханням надати роботи для сільського музею. Перші 50 робіт передала Спілка художників Харкова. Потім колекція музею поповнилася роботами з Ермітажу, музею образотворчих мистецтв імені Пушкіна і багатьох інших галерей.

Точну копію бюста цариці Нефертіті, наприклад, музею в 1965 році подарувала Дрезденська галерея.

Серед 7 тис. експонатів сьогодні в Пархомівці є, зокрема, дві роботи Пабло Пікассо. Одна з них - всесвітньо відомий "Голуб миру", подарований Пархомівці Іллею Еренбургом, який, в свою чергу, отримав картину в подарунок від самого Пікассо.

Також в колекції - роботи Казимира Малевича, Василя Кандинського, Володимира Маяковського, Каміля Піссаро й інших відомих митців.