ПАСЕ поддержала ужесточение санкций против российского газа и металлургии

В резолюции отмечается, что 15% европейского рынка до сих пор составляет российский LNG. В целом же в 2023 году страна-агрессор заработала 99 млрд долларов на поставках газа.

"Особое внимание следует обратить на российские стальные слябы, чугун и продукты железорудной промышленности", – отмечается в принятом документе.

Также отмечается, что российские металлургические полуфабрикаты из России разрушают европейский рынок, потому что поступают туда по демпинговым ценам – 450 евро за тонну вместо 600 евро за тонну.

"Это одна из основных отраслей российской экономики, которая по оценкам составляет 3% ВВП страны, или примерно $60 млрд в год. Это приводит к демпингу, задержке зеленого перехода и стимулированию экономики Российской Федерации, которая ее финансирует захватническую войну против Украины", - указывается в решении ПАСЕ.

Как сообщалось ранее, украинская делегация инициировала соответствующие поправки в резолюцию ПАСЕ для усиления санкций на российскую газовую и металлургическую промышленности.