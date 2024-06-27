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ПАСЕ поддержала ужесточение санкций против российского газа и металлургии

Фото: ПАСЕ поддержала ужесточение санкций против российского газа и металлургии (УНИАН)
Автор: Александр Мороз

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию №2557 "О роли санкций в противодействии российской агрессии против Украины", содержащей, в частности, призыв к полному запрету ввоза в ЕС российского сжиженного природного газа (LNG) и продуктов металлургической промышленности, борьбы с теневым нефтяным флотом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram члена украинской делегации Алексея Гончаренко.

В резолюции отмечается, что 15% европейского рынка до сих пор составляет российский LNG. В целом же в 2023 году страна-агрессор заработала 99 млрд долларов на поставках газа.

"Особое внимание следует обратить на российские стальные слябы, чугун и продукты железорудной промышленности", – отмечается в принятом документе.

Также отмечается, что российские металлургические полуфабрикаты из России разрушают европейский рынок, потому что поступают туда по демпинговым ценам – 450 евро за тонну вместо 600 евро за тонну.

"Это одна из основных отраслей российской экономики, которая по оценкам составляет 3% ВВП страны, или примерно $60 млрд в год. Это приводит к демпингу, задержке зеленого перехода и стимулированию экономики Российской Федерации, которая ее финансирует захватническую войну против Украины", - указывается в решении ПАСЕ.

Как сообщалось ранее, украинская делегация инициировала соответствующие поправки в резолюцию ПАСЕ для усиления санкций на российскую газовую и металлургическую промышленности.

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