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В ПАСЕ оценили риск закулисной сделки по Украине между Трампом и Путиным

Украина, Пятница 07 февраля 2025 11:52
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В ПАСЕ оценили риск закулисной сделки по Украине между Трампом и Путиным Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Вероятность того, что Дональд Трамп и Владимир Путин могут заключить некую "сделку" за спиной как Украины, так и Европы, существует. Исторический опыт свидетельствует об этом.

Об этом заявил глава политической группы (фракции) "Альянс либералов и демократов за Европу" (ALDE) в ПАСЕ, румынский депутат Юлиан Булай в интервью РБК-Украина.

"Как румын могу сказать, что пакт Молотова-Риббентропа - это не то, о чем забыли в Румынии. И этот прецедент показывает, что мы никогда не должны исключать любой тип диалога, который может состояться", - сказал он.

Депутат отметил, что сейчас он старается "не волноваться без достаточных оснований".

"Но я хотел бы, чтобы мы не исключали ни одного сценария, над которым мы можем не иметь контроля сейчас", - добавил Булай.

Напомним, президент США Дональд Трамп постоянно говорит о желании заключить некую сделку с Владимиром Путиным. Детали его плана до сих пор неизвестны, но из команды Трампа звучат заявления о том, что Украина должна пойти на уступки агрессору.

Пакт Молотова-Риббентропа

Пакт Молотова-Риббентропа- это договор о ненападении между нацистской Германией и Советским Союзом, подписанный 23 августа 1939 года в Москве. Назван по именам министров иностранных дел обеих стран- Вячеслава Молотова (СССР) и Иоахима фон Риббентропа (Германия).

Официальная часть предусматривала взаимный нейтралитет и обязательства не нападать друг на друга в течение 10 лет.

Тайный протокол предусматривал разделение сфер влияния в Восточной Европе между СССР и Германией. По этому протоколу:

Германия признавала право СССР на Прибалтику (Латвию, Литву, Эстонию), восточную Польшу, Бессарабию (часть современной Молдовы) и Финляндию. Польша должна была быть разделена между двумя государствами.

В соответствии с договором, 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. СССР вступил в войну на стороне Германии - Красная армия 17 сентября вторглась в Польшу с востока. В 1940 году СССР оккупировал страны Балтии и Бессарабию. В июне 1941 года Германия нарушила договор и напала на СССР

Пакт оставался тайным до 1945 года, а Советский Союз отрицал существование тайного протокола вплоть до его официального признания в 1989 году.

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