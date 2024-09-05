RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Паралимпийские игры-2024: Николайчик выиграла первое для Украины "золото" в дзюдо

Фото: Наталья Николайчик стала паралимпийской чемпионкой (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская дзюдоистка Наталья Николаевчик триумфовала на парижской Паралимпиаде, одолев японку Сидзуку Хангай в финале соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

37-летняя украинка выиграла золотую медаль в категории до 48 кг. Для нее эта паралимпийская награда стала третьей в карьере.

Николайчик уверенно разобралась с оппоненткой. Японская дзюдоистка в течение столкновения не смогла набрать ни одного пункта. Ровенчанка нанесла Хангай разгромное поражение (11:0), начав с "ваза-ари" и завершив иппоном.

Для Николайчик "золото" Парижа – премьерное на Паралимпийских играх. До этого она дважды становилась бронзовым призером (2012, 2021) в категории до 52 кг. Кроме того, награда стала для Украины первой в дзюдо за 8 лет.

Паралимпиада-2024, дзюдо, J1, женщины, до 48 кг

  1. Наталья Николайчик (Украина)
  2. Сидзуку Хангай (Япония)
  3. Розиклейде Силва Де Андраде (Бразилия) и Эджем Ташин (Турция)

 

Ранее параатлетка Помазан завоевала "золото" в толкании ядра. В финале она отправила снаряд 12,75 м. Она победила в третий раз на Паралимпийских играх в этой дисциплине после триумфов в Лондоне и Токио.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 4 сентября на Паралимпийских играх-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Паралимпийские игры 2024