Паралимпиада-2024: итоги 8 сентября и финальный медальный зачет

В последний соревновательный день украинцы выиграли три медали. Паралимпийским чемпионом стал каноист Владислав Епифанов.

Какие медали 8 сентября завоевали украинцы на Паралимпийских играх-2024

Украинка Марина Мажула завоевала серебряную награду соревнований. Гребчиха финишировала второй в заезде байдарок-одиночек. Украинка и конкурентки соревновались на дистанции 200 м (класс KL1).

Владислав Епифанов стал паралимпийским чемпионом в гребле. Управляя ва'а, он выиграл заплыв на 200 м. Украинский каноист установил рекорд Паралимпийских игр в дисциплине.

Наконец Антон Крюков получил "серебро" в пауэрлифтинге. Он соревновался в весовой категории до 107 кг. В финале украинец "выжал" 251 кг в лучшей попытке и уступил только Ахмаду Аминзаде из Ирана.

Какое место Украины в медальном зачете по итогам Паралимпийских игр-2024

Сборная Украины завершила главный форум четырехлетия на 7-й строчке в общем списке команд. Всего отечественные параатлеты завоевали 82 награды, в том числе 22 золотых, 28 серебряных и 32 бронзовых. Этот результат стал четвертым в истории Украины. Больше медалей украинцы получили на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро (117 наград). Тогда в медальном зачете удалось финишировать третьими.

Китай стал лучшей командой Игр. Параспортсмены из Поднебесной завоевали 220 медалей (94 – "золото"). Китайские атлеты уверенно опередили сборные Соединенного Королевства и США. Они только вдвоем смогли бы превзойти лидера медального зачета. Британцы выиграли 124 медали (49 золотых), а вот американцы получили 105 наград (36 золотых).