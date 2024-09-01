Паралимпиада-2024: медальный зачет после третьего дня, какое место у Украины

Кто из украинцев 31 августа завоевал медали Паралимпиады-2024

В третий день Паралимпийских игр-2024 наши спортсмены завоевали 11 наград (это самое большое количество с момента начала Игр).

Первые медали украинцы завоевали в настольном теннисе и велоспорте. Так, Егор Дементьев (велотрек, индивидуальный персьют, 4000 м, класс С5) завоевал "серебро", а Виктор Дидух и Ирина Шинкарева (настольный теннис, микст, парный турнир, класс XD17) принесли Украине бронзовую награду.

Кроме того, награды были завоеваны в легкой атлетике и плавании. Серебряные медали завоевали Владимир Пономаренко (легкая атлетика, толкание ядра, класс F12), Анна Стеценко (плавание, 100 м, спина, класс S12) (Анна, к слову, заняла также третье место в плавании свободным стилем на 400 м) и Андрей Трусов (плавание, 200 м, комплексный стиль, класс SM7).

Анна Стеценко (фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)

А "бронзу" в свой актив записали Роман Данилюк (легкая атлетика, толкание ядра, класс F12), Ярослав Денисенко (плавание, 100 м, спина, класс S12), Антон Коль (плавание, 50 м, спина, класс S1), Евгений Богодайко (плавание, 200 м, комплексный стиль, класс SM7), Марина Пиддубная (плавание, 50 м, свободный стиль, класс S11).

Общий медальный зачет

Несмотря на удачный медальный день, Украина опустилась на 20 место в зачете Паралимпиады-2024. В активе нашей сборной 19 наград. Однако только одна - золотая.

Таким образом, по количеству наград наша команда делит четвертое место из США, уступая только Китаю, Великобритании и Бразилии, у которых больше золотых медалей.

Топ-10 медального зачета после третьего дня Паралимпиады-2024 выглядит следующим образом: