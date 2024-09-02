Паралимпиада-2024: медальный зачет после четвертого дня, на каком месте Украина

На Паралимпийских играх-2024 завершился четвертый день соревнований, который принес много положительных эмоций украинским спортсменам и болельщикам.
РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международного паралимпийского комитета рассказывает, какое место Украина занимает в медальном зачете после 1 сентября.
Михаил Сербин с мировым рекордом (финишировал за 1:05.84 минуты) завоевал "золото" в плавании на стометровке на спине в классе S11.
К слову, в этом заплыве у Украины была двойной подиум, ведь бронзовую награду получил Даниил Чуфаров.
Также 1 сентября "золото" завоевала легкоатлетка Оксана Зубковская, победившая в прыжках в длину в классе T12.
Серебряные медали для нашей страны принесли в этот день Роман Полянский (академическая гребли, одиночки, класс PR1) и дебютант Паралимпиады Игорь Семенихин в плавании на дистанции 100 м брассом класс SB5.
Почетную "бронзу" в актив записали Евгений Богодайко (плавание, 100 м брассом, класс SB6), Анна Гонтарь (плавание, 100 м брассом, класс SB5) и Артем Колинько, получивший историческую для Украины медаль в бочче - спортивной игре с мячом на точность.
Украина завоевала историческую медаль в бочче (фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)
После удачного соревновательного дня наша сборная улучшила свою позицию в общем медальном зачете, поднявшись с 20-й на 11-ю строчку. В активе наших паралимпийцев три "золота", 10 серебряных и 14 бронзовых медалей. По количеству медалей Украина разделяет 4 место с США и Бразилией.
Лидерство продолжает удерживать Китай, имеющий 71 медаль, из которых 33 - золотые.
Вторую строчку занимает Великобритания (43 награды, из которых 23 - "золото").
Тройку лидеров с 8 золотыми наградами замыкают США, опережая Бразилию только по показателю большего количества "серебра".
Напомним, что на прошлых Паралимпийских играх, прошедших в Токио четыре года назад, украинские спортсмены получили 98 наград: 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых. Наша сборная тогда стала шестой в общем медальном зачете.
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