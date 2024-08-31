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Паралимпиада-2024: какое место у Украины после второго дня, медальный зачет

Украина продолжает завоевывать медали на Паралимпиаде-2024 (фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)
Автор: Дмитрий Войналович

Паралимпийские игры 2024 года в Париже продолжаются. Во второй день соревнований украинские спортсмены получили 4 награды (как и днем ранее). В том числе - первое "золото".

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт Международного паралимпийского комитета.

Кто из украинцев 30 августа завоевал медали Паралимпиады-2024

Во второй день Паралимпиады-2024 серебряные медали завоевали легкоатлеты Владислав Билый (метание копья, класс F38) и Наталья Кобзар (бег на 200 м, класс T37).

Также вторую по значимости награду завоевала Ирина Пойда (плавание, 100 м, свободный стиль, класс S5).

В плавании свободным стилем на стометровке среди мужчин триумфовал Александр Комаров (класс S5), преодолевший эту дистанцию быстрее всего, и принес Украине первое "золото" нынешних Игр.

Александр Комаров (фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)

Заметим, что "золото" Александра на дистанции в 100 метров стало вторым для него на этих соревнованиях. Так, в первый день спортсмен выиграл бронзовую награду на 200 м вольным стилем в этом же классе.

Медальный зачет после второго дня Паралимпиады-2024

После 30 августа лидерство в медальном зачете продолжает удерживать Китай. Паралимпийцы этой страны завоевали уже 25 наград, из которых 12 - золотые.

Второе место занимает Великобритания (15 медалей, 6 из которых - высшей пробы).

Замыкает тройку лидеров по состоянию на данный момент Бразилия (12 медалей, 5 из которых - золотые).

Украина после второго соревновательного дня поднялась в общем зачете на 13 месте. У наших паралимпийцев 8 медалей: 2 бронзовые, 5 серебряных и 1 золото.

Медальный зачет после 30 августа

Напомним, что на предыдущих Паралимпийских играх в Токио украинские спортсмены завоевали 98 наград. Среди них - 24 "золота", что подтвердило лидерские позиции наших паралимпийцев во многих видах спорта. В целом, Украина заняла шестое место в медальном зачете, что стало историческим достижением.

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Паралимпийские игры 2024