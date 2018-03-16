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Паралімпіада-2018: Українці виграли три медалі в біатлоні

НовиниСпорт    16.03.2018 - 09:37
Фото: змагання з біатлону на Паралімпіаді-2018 (twitter.com/Paralympics)
Фото: змагання з біатлону на Паралімпіаді-2018 (twitter.com/Paralympics)

Сьомий медальний день приніс нам золото і два срібла

У сьомий день на Паралімпійських ігор 2018 року в південнокорейському Пхьончхані українські спортсмени виграли відразу три медалі в біатлоні. Про це повідомляється на сайті змагань.

Віталій Лук'яненко завоював золото в гонці на 15 км серед спортсменів з вадами зору. Другим фінішував Олександр Казик, який поступився Лук'яненко 24 секунди. 

У гонці на 12,5 км серед спортсменів з вадами зору українка Оксана Шишкова виграла срібло, завоювавши для себе п'яту нагороду на цих Іграх.

Таким чином, після сьомого змагального дня в активі наших спортсменів 19 нагород: 6 золотих, 6 срібних і 7 бронзових. Україна піднялася на 4 місці медального заліку.

Нагадаємо, у п'ятий день змагань Україна здобула одну нагороду на Паралімпіаді-2018 - Оксана Шишкова виграла бронзову медаль в спринті лижних гонок на 1,5 км серед спортсменів з вадами зору.

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Темы: Паралімпіада 2018    Теги: соревнования, паралимпийцы, Биатлон
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