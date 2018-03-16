Паралімпіада-2018: Українці виграли три медалі в біатлоні

У сьомий день на Паралімпійських ігор 2018 року в південнокорейському Пхьончхані українські спортсмени виграли відразу три медалі в біатлоні. Про це повідомляється на сайті змагань.

Віталій Лук'яненко завоював золото в гонці на 15 км серед спортсменів з вадами зору. Другим фінішував Олександр Казик, який поступився Лук'яненко 24 секунди.

У гонці на 12,5 км серед спортсменів з вадами зору українка Оксана Шишкова виграла срібло, завоювавши для себе п'яту нагороду на цих Іграх.

Таким чином, після сьомого змагального дня в активі наших спортсменів 19 нагород: 6 золотих, 6 срібних і 7 бронзових. Україна піднялася на 4 місці медального заліку.

#Ukraine has won three gold medals in biathlon to #France's two. Who will come out ahead today? — Para Nordic Skiing (@ParaNordic) March 15, 2018

Нагадаємо, у п'ятий день змагань Україна здобула одну нагороду на Паралімпіаді-2018 - Оксана Шишкова виграла бронзову медаль в спринті лижних гонок на 1,5 км серед спортсменів з вадами зору.