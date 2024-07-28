На параде ВМФ РФ скрыли уничтоженные или поврежденные Украиной корабли, - ВВС

В воскресенье, 28 июля, прошел морской парад, посвященный дню Военно-морского флота (ВМФ) Российской Федерации. В нем не участвовал ни один из кораблей, которые были повреждены либо уничтожены за последний год войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Во время трансляции Главного морского парада в честь дня ВМФ, были продемонстрированы только два корабля Черноморского флота: корвет "Меркурий", который с 2024 года выполняет задачи на военной базе в сирийском Тартусе, а также фрегат "Адмирал Григорович".

Парад проходил одновременно в нескольких локациях: в Санкт-Петербурге (в этом году отменили традиционную часть парада в Кронштадте), а также в Балтийске, Владивостоке, Североморске, Каспийске и на российской базе в Тартусе (Сирия).

Во время докладов командующих флотов главнокомандующему ВМФ, Черноморский флот упоминался дважды. Однако не был продемонстрирован ни один из кораблей, которые, по заявлениям украинских военных, были за прошлый год повреждены либо уничтожены в Черном море, включая силы из других флотов.

В то же время, в Каспийске в параде участвовал малый ракетный корабль "Великий Устюг", который не относится к Черноморскому флоту, а является приданными силами. Предположительно, его считают одним из первых, , поврежденных судов с начала российско-украинской войны.

В этот раз в параде участвовали также несколько кораблей из "дружественных" стран - два китайских судна, одно из Алжира и одно из Индии в Петербурге, еще два китайских корабля во Владивостоке.

В целом, в нынешнем параде продемонстрировали 25 кораблей и подводных лодок.