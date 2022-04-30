На параді 9 травня в Москві буде менше техніки, ніж минулого року, - BBC

Міністерство оборони Росії відправить на парад 9 травня в Москві майже на третину менше військової техніки, ніж в 2021 році. Також відомо, що на нього не запрошували іноземних лідерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Російську службу BBC".

Повідомляється, що в параді братиме участь 129 одиниць військової техніки. Для порівняння минулого року в ньому брала участь 191 військова машина. У пішому строю пройдуть близько 10 000 осіб, в 2021 році було близько 12 000.

При цьому авіаційна частина параду, навпаки, налічуватиме на 1 літальний апарат більше.

Серед техніки, яка була на параді рік тому, але не з'явиться в 2022 році - танки Т-80БВМ, самохідно-артилерійські установки 2С35 "Коаліція-СВ", важкі вогнеметні системи ТОС-1А "Сонцепік", машини інженерної системи дистанційного мінування "Замєдлєніє", зенітний комплекс "Панцир-С", а також всі машини Росгвардії.