Папу Римского госпитализировали с респираторной инфекцией

После жалоб на затруднения с дыханием Папу Римского Франциска госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Папа Римский Франциск имеет респираторную инфекцию и ему придется провести несколько дней в больнице для улучшения здоровья. Последние несколько дней он жаловался на трудности с дыханием.

Здоровье понтифика привлекло повышенное внимание общества в течение последних двух лет, в течение которых он перенес операцию на толстой кишке и начал пользоваться инвалидной коляской, или палкой из-за хронической боли в одном колене.