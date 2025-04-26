Папу Франциска похоронили: последнее прощание посетили 400 тысяч человек

Церемония прощания с Папой Франциском началась в 11:00 и длилась более двух часов. Литургия состоялась на площади Святого Петра в Ватикане.

По словам министра внутренних дел Италии, на главной площади и улицах Ватикана собралось более 400 тысяч верующих. Ранее пресс-служба Ватикана сообщала о 250 тысячах посетителей.

Среди тех, кто прибыл в Италию почтить память Папы, были более 50 мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, американский лидер Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер.

Также церемонию прощания посетил президент Аргентины Хавьер Милей. Он занимал особое место, поскольку Папа Франциск был родом из Аргентины.

После литургии гроб Папы Франциска провезли по улицам Ватикана и Рима. В целом эта процессия длилась около 25 минут. После последнего маршрута Папы его гроб привезли к месту захоронения - базилике Санта Мария Маджоре в Риме.



Чем уникальна Санта Мария Маджоре

Папа Франциск в своем завещании указал похоронить его в базилике Санта Мария Маджоре. Это должно было быть символом простоты и жизненных ценностей, которые исповедовал понтифик. Он завещал, чтобы гробница была расположена "в земле, без особых украшений и с единственной надписью: Franciscus" (Франциск). Также он попросил покрыть расходы на погребение "суммой, предоставленной благотворителем".

Франциск - первый за сто лет понтифик, которого хоронят не в соборе Святого Петра. Он выбрал базилику на другой стороне Тибра из-за своего особого отношения к Деве Марии.



Фото: Папу Франциска похоронили в базилике Санта Мария Маджоре (wikipedia.org)

В Санта Мария Маджоре, кроме Франциска, похоронены еще семь понтификов, последний из которых Лев XIII был похоронен здесь в 1903 году. Эту церковь Папа Франциск посещал каждое воскресенье утром, до и после зарубежных поездок, а также после пребывания в больнице.

Санта Мария Маджоре - одна из четырех главных базилик Рима. Она является крупнейшей из 40 церквей Рима, посвященных Богородице. Также базилика является экстерриториальной областью Ватикана.