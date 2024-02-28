У Папы Римского высказались о предложении Макрона по отправке войск в Украину

Предложение президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа может направить сухопутные войска в Украину, открывает "пугающий сценарий".

Об этом заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

"Это действительно пугающий сценарий. Потому что он приведет к эскалации, которой мы всегда старались избежать с самого начала. Это сценарий, который я бы не назвал апокалиптическим, потому что, возможно, это преувеличенное слово в данный момент, но, безусловно, он внушает страх", - заявил он.

Отвечая на вопрос о возможных причинах предложения Макрона, госсекретарь Ватикана заявил, что, вероятно, оно связано с тем, что после двух лет войны "на горизонте все еще нет перспектив решения, будь то военное или путем переговоров".

"Идеально было бы найти способ заставить обе стороны начать разговор и диалог. Я верю, что если мы будем говорить, то решение будет найдено. Были предложены различные варианты решений, главное, чтобы была воля к их реализации", - добавил Паролин.

Предыстория

26 февраля в Елисейском дворце в Париже состоялась рабочая встреча около 20 европейских лидеров. Участники конференции обсудили способы противостояния России и возможные пути помощи Украине в противостоянии агрессору в контексте обострения ситуации на фронте за последние недели.

В частности, на саммите президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсус по этому вопросу отсутствует.

В свою очередь министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне объяснил, какие операции могут совершать иностранные военные в Украине.

Однако против отправки войск НАТО или ЕС в Украину выступил канцлер Германии Олаф Шольц, Чехия и Польша также не рассматривают такую возможность.

Категорическим был и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".

Подробнее о реакции других лидеров и о том, действительно ли партнеры готовятся задействовать свои армии, - в материале РБК-Украина.

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