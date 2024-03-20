Папа Римский снова заговорил о прекращении войны в Украине и не только

Папа Римский Франциск в очередной раз призвал завершить войны в Украине и на Ближнем Востоке путем начала мирных переговоров.
Как сообщает РБК-Украина, заявление понтифика приводит Vatican News.
В своей речи Папа Римский упомянул "измученные народы Украины и Святой Земли, Палестины и Израиля, которые так сильно страдают от ужаса войны".
"Давайте никогда не забывать, что война - это всегда поражение. Нельзя продолжать войну. Мы должны приложить все усилия, чтобы провести переговоры о прекращении войны", - заявил понтифик.
Он также призвал верующих молиться о начале мирных переговоров.
Напомним, на прошлой неделе Папа Римский Франциск призвал Украину "найти смелость начать переговоры". Он также упомянул словосочетание "белый флаг".
Такое заявление вызвало широкий резонанс. В частности, его раскритиковала Украина и страны Запада.
Президент Украины Владимир Зеленский напомнил понтифику о том, что российские оккупанты не идут дальше завоевывать Европу только потому, что наши защитники не дают им этого сделать.
При этом в России наоборот начали расхваливать понтифика. Представители страны-агрессора назвали его "истинным и искренним сторонником гуманизма, мира и традиционных ценностей".
Более детально о скандале, который вызвало заявление Папы - в материале РБК-Украина.
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