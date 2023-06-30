Папа Римский заявил, что война в Украине, кажется, "не имеет конца"

Папа Римский Франциск заявил, что войне России против Украины не видно конца и призвал "прокладывать пути мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Трагическая реальность этой войны, которая, кажется, не имеет конца, требует от всех творческих усилий, чтобы представить и прокладывать пути мира", - сказал Папа религиозной делегации Константинопольского Патриарха.

В дальнейшем заявлении Ватикана говорится, что посланник Папы Римского, итальянский кардинал Маттео Зуппи, завершил свои консультации в Москве, где встретился с одним из советников российского диктатора Владимира Путина Юрием Ушаковым и главой РПЦ патриархом Кириллом.

"(Визит был - ред.) направлен на определение гуманитарных инициатив, которые могли бы открыть пути к миру", - говорится в сообщении. Добавляется, что будут предприняты дальнейшие шаги, но подробностей не приводится.

Взаимодействие Украины и Ватикана

После начала полномасштабной войны России против Украины Папа Римский занял неоднозначную позицию. Он пытался представить себя миротворцем и призывал к миру, при этом ничего не говоря о вине РФ.

Папа Римский также заявлял, что деоккупация территорий Украины якобы является "политической проблемой".

В апреле Папа Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец "конфликту". Однако в Офисе президента заявили, что Украине ничего не известно о миротворческой миссии Ватикана и власти не давали согласия на такие инициативы.

В мае Зеленский встречался с Папой Римским и заявил, что Украине не нужны посредники в войне. Вместо этого следует разработать план действий по справедливому миру в Украине.

После этого Папа Римский Франциск поручил Дзуппи провести миротворческую миссию, "чтобы попытаться помочь покончить с войной в Украине". Кардинал приехал в Киев, где встретился с президентом. Они обсудили украинскую формулу мира.

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