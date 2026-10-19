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Папа Римский позвонил Зеленскому после переговоров с Путиным: что обсудили

21:37 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Иван Носальский
Фото: президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Лев XIV (Getty Images)

Папа Римский Лев XIV и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Одной из ключевых тем обсуждений стала ситуация в Олешках Херсонской области.

Об этом сказано в сообщении ватиканской пресс-службы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

"В ходе беседы Святейший Отец обратил внимание на тяжелую ситуацию в городе Алешки Херсонской области, упомянув просьбу о гуманитарном перемирии, ранее представленную президенту РФ (диктатору Владимиру Путину - ред.)", - сказано в сообщении Святого Престола.

Понтифик выразил надежду, что сотрудничество между Украиной и РФ позволит обеспечить доставку продовольствия и лекарств в Олешки. Также это будет способствовать добровольной эвакуации.

Отдельно Папа Римский подтвердил приверженность Ватикана диалогу и миру для завершения войны РФ против Украины.

Что сказал Зеленский

Глава украинского государства отметил, что в ходе звонка детально рассказал понтифику о ситуации с российской эскалацией, постоянных ударах РФ по украинским городам.

Также он подтвердил, что обсуждалась гуманитарная катастрофа в Олешках. Украина работает над тем, чтобы помочь местным жителям и готовит решения.

Еще одной темой переговоров стало периодическое отсутствие предупреждений от партнеров о российских баллистических ударах. Это произошло трижды за последнее время.

Стоит заметить, что из-за действий российских оккупантов в Олешках возникла критическая ситуация. Местные жители остались заблокированы без еды и медикаментов.

Разговор Папы Римского и Путина

Напомним, Папа Римский Лев XIV и российский диктатор Владимир Путин провели переговоры 16 октября.

Тогда понтифик призвал главу Кремля организовать перемирие в Олешках, чтобы обеспечить поставки еды и лекарств в населенный пункт, а также провести эвакуацию.

В Кремле, как обычно, обвинили во всем Украину. Никакого перемирия в Олешках россияне не обеспечили.

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